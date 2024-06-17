Los Angeles'ta Orman Yangını: 49,4 km2 Alan Küle Döndü

Güncel

LOS ANGELES, 17 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles kentinin yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Gorman'da bir otomobil tamirhanesinin arka bahçesinde görülen yanmış arabalar, 16 Haziran 2024.

Yetkililer Pazar günü yaptıkları açıklamada, hızla yayılan orman yangınının Güney Kaliforniya'da bir gecede yaklaşık 49,4 km kareden fazla alanı küle çevirdiğini ve en az 1.200 kişinin popüler bir dinlenme alanından tahliye edildiğini söyledi.

Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı'na göre rüzgar kaynaklı orman yangını Cumartesi öğleden sonra Gorman'da başlamıştı. (Fotoğraf: Xinhua)