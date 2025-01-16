Los Angeles\'ta Yangın Felaketi

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ARCADİA, 16 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınları kontrol altına almak için itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları devam ediyor. Kentteki yangınları şiddetlendiren rüzgarlar nedeniyle yayınlanan "özellikle tehlikeli bir durum" uyarısı çarşamba gününe kadar yürürlükte kalmıştı.

Kentteki şiddetli orman yangınları en az 25 kişinin ölümüne, 12.300'den fazla yapının yok olmasına ve 164 kilometrekareden fazla alanın yanmasına neden oldu.