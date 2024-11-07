Lösemili Çocuklara Destek Ziyareti - Son Dakika
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Lösemili Çocuklara Destek Ziyareti

Lösemili Çocuklara Destek Ziyareti

Cansağlığı Vakfı gönüllüleri, lösemili çocukları ziyaret ederek farkındalık oluşturdu.

07.11.2024 16:51
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Canan Bayraktar Toplum Sağlığı Vakfı (Cansağlığı Vakfı) gönüllüleri, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Kliniği'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Cansağlığı Vakfı gönüllüleri, hastanede ilk olarak lösemili çocukların hazırladığı turuncu balonlarla süslenen resim sergisini gezdi.

Ardından çocukları ziyaret eden gönüllüler, onlara hediyeler verdi, aileler ve doktorlarla sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vakfın Genel Müdürü Perihan Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mütevelli Heyeti Başkanımız Selçuk Bayraktar tarafından, sağlıklı toplumun temel yapı taşının sağlıklı bireyler olduğunun bilincinde olarak, medeniyetimizin şefkat değerleriyle harmanlanmış, bilimsel bir bakış açısıyla toplumsal çalışmalar yürütmek, hastalıkların ortaya çıkış süreçlerini araştırmak, teşhis ve tedavi alanlarında yenilikçi araştırma ve hizmetlerle toplum sağlığını güçlendirmek amacıyla 2022 yılında kurulmuş bir vakıfız." ifadelerini kullandı.

Sağlık alanında toplumda farkındalık oluşturmayı hedefleyen projeler ve etkinliklerin de vakfın çalışmaları kapsamında bulunduğunu anlatan Kılınç, "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası"nda, Cansağlığı Vakfı olarak yatan hasta çocukları ziyaret etmek, onların yanında olduklarını belli etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Kılınç, "Bu vesileyle hastalıkla mücadele eden çocukların azmini ve gücünü kutluyor, tüm toplumu lösemi konusunda farkındalığa davet ediyoruz. Çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm görmek bizler için büyük mutluluktur." diye konuştu.

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Yılmaz Ay da lösemi farkındalığı oluşturmayı, çocuklara destek olarak toplum bilincini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Ay, 1980'li yıllarda löseminin ölümle bağdaştığını ancak bugün büyük aşama kaydedildiğini, tedavilerin gelişmesiyle başarı oranının yüzde 80'lere çıktığını, bazı hastalık gruplarında ise yüzde 95'e ulaştığını ifade etti.

Tedavi sürecinin zorluğuna değinen Ay, şunları kaydetti:

"Bu süreç özellikle uzun bir süre. 2 yıllık sürecin çoğu hastanede geçiyor. Bu hastalığı yönetirken bu çocuklarımızın aslında büyüdüğünü, normal bir çocuk olduğunu, hastalık dışında, diğer çocuklar gibi, akranları gibi ihtiyaçları olduğunu, hem psikolojik, maddi, manevi her şekilde bunları desteklememiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Toplumdaki bu bilincin artması, çocuklarımızın bu hastalıkla mücadelesinde büyük destek olacaktır. Bu açıdan da bu hafta önemlidir."

Kaynak: AA

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