Louvre'de Sıcaklar Nedeniyle Erken Kapanma

Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle başkent Paris'teki Louvre Müzesi'nin 10-13 Temmuz tarihlerinde kapılarını ziyarete erken kapatacağı bildirildi.
Louvre Müzesi'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki aşırı sıcaklar nedeniyle müzenin ziyaret saatlerinde gelecek günlerde değişikliğe gidilecek.
10-13 Temmuz tarihlerinde kapılarını daha erken kapatacak olan müzede, ziyaretler yerel saatle 16.00'da sona erecek.
Louvre Müzesi'ne bağlı olan Eugene-Delacroix Ulusal Müzesi'nde de ziyaret saatlerinde aynı değişikliğe gidilecek.
Haziran ayında etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Louvre Müzesi 24-28 Haziran tarihlerinde kapılarını ziyarete erken kapatmıştı.
Müzenin tarihi binasında aşırı sıcaklarda gün boyunca biriken ısı, çalışma ve ziyaret koşullarını zorlaştırıyor.
Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 72 vilayette "turuncu alarm" verilmişti.
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