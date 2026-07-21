Louvre Müzesi'nde Apollon Galerisi Yeniden Açılıyor - Son Dakika
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Louvre Müzesi'nde Apollon Galerisi Yeniden Açılıyor

Louvre Müzesi\'nde Apollon Galerisi Yeniden Açılıyor
21.07.2026 18:03
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Paris'teki Louvre Müzesi'nin Apollon Galerisi, soygun sonrası 2025'te yeniden ziyarete açılacak.

PARİS, 21 Temmuz (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin Apollon Galerisi'nin çarşamba günü yeniden ziyarete açılacağı bildirildi. Ekim 2025'te soyulan galeride bu kez hiçbir mücevher sergilenmeyecek.

Fransız medyasında pazartesi günü çıkan haberlere göre, galeri soygunun ardından ziyarete kapatılırken, çalınan mücevherler henüz bulunamadı.

Louvre Müzesi Başkanı ve Direktörü Christophe Leribault, Fransız Le Parisien gazetesine verdiği röportajda, galeri duvarlarındaki resim ve heykelleri yeniden öne çıkarmak amacıyla soygun öncesinde sergilenen "koleksiyon ve kıymetli eserlerin" kaldırıldığını belirtti. Leribault, "Ziyaretçilerin buranın Louvre'un en görkemli salonu olduğunu fark edebilmelerini ve müzenin arka planındaki sarayı biraz daha keşfedebilmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Soygunda çalınmayan mücevherlerin müzenin başka bir bölümünde oluşturulacak penceresiz ve yüksek güvenlikli bir odada muhafaza edileceğini belirten Leribault, "Burada oldukça büyük ölçekli bir proje söz konusu. Ancak bunun için en uygun konumu ve finansmanı bulmamız gerekiyor" dedi.

19 Ekim 2025'te müzeye gündüz saatlerinde giren dört hırsız, yaklaşık 88 milyon euro (100,46 milyon ABD doları) değerindeki mücevherleri çalarak motosikletlerle kaçmıştı. Soygunla doğrudan ilişkili olduğundan şüphelenilen dört kişi tespit edilerek tutuklandı. Müzenin yakınlarında hasarlı halde ele geçirilen ve restore edilen Kraliçe Eugenie'ye ait taç haricinde, çalınan diğer parçalar henüz bulunamadı.

Kaynak: Xinhua

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