Lübnan Cumhurbaşkanı UNIFIL Komutanı ile Görüştü - Son Dakika
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Lübnan Cumhurbaşkanı UNIFIL Komutanı ile Görüştü

17.06.2026 14:19
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Cumhurbaşkanı Avn, UNIFIL Komutanı ile güvenlik durumu ve görev süresi üzerinde görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Komutanı Diodato Abagnara ile bir araya geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, UNIFIL Komutanı Abagnara'yı kabul etti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü Imran Riza'nın da katıldığı görüşmede, Lübnan'ın güneyindeki güvenlik durumu, UNIFIL'in faaliyetleri ve görev bölgesindeki hareketleri sırasında karşılaştığı zorluklar ile engellemeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca, UNIFIL'in Lübnan'ın güneyindeki görev süresinin sona ermesinin ardından izlenecek aşamalar değerlendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı UNIFIL Komutanı ile Görüştü - Son Dakika

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