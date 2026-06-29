Lübnan'da Anlaşma Görüşmeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'da Anlaşma Görüşmeleri

29.06.2026 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, CENTCOM Komutanı ile çerçeve anlaşmasının uygulanmasını görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile yaptığı görüşmede, Washington'da Lübnan, ABD ve İsrail arasında imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanmasına yönelik hazırlıkları ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Baabda Sarayı'nda Cooper'ı, ABD'nin Beyrut Maslahatgüzarı Keith Hanningan ve Ateşkesi Denetleme Komitesi (Mekanizma) Başkanı ABD'li General Joseph Clearfield'ın da katılımıyla kabul etti.

Görüşmede, Washington'daki Lübnan-ABD-İsrail müzakereleri sonucunda imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanmasına yönelik hazırlıklar ele alındı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasına verdiği destek dolayısıyla Cooper'a teşekkür eden Avn, Lübnan devletinin, silahlı kuvvetleri aracılığıyla uluslararası güney sınırına kadar ülke genelinde otoritesini tesis etme konusundaki kararlılığını da yineledi.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da Anlaşma Görüşmeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’un dibinde kırmızı altın hasadı başladı İstanbul'un dibinde kırmızı altın hasadı başladı
Kuşadası’na gelmesi planlanan LGBT temalı kruvaziyerin seferi iptal edildi Kuşadası'na gelmesi planlanan LGBT temalı kruvaziyerin seferi iptal edildi
15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil motosiklete çarptı, sürücü ağır yaralandı 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil motosiklete çarptı, sürücü ağır yaralandı
Yüksekova’da 28 kilo uyuşturucuyla yakalanan doktor tutuklandı Yüksekova'da 28 kilo uyuşturucuyla yakalanan doktor tutuklandı
Irak’taki yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 47’ye yükseldi Irak'taki yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 47'ye yükseldi
Elazığ’da yılan kümesteki 5 kaz yavrusunu telef etti Elazığ'da yılan kümesteki 5 kaz yavrusunu telef etti

18:55
Fenerbahçe’den 90 milyon Euro’luk operasyon
Fenerbahçe'den 90 milyon Euro'luk operasyon
18:24
Amedspor transferde durmuyor Bir sürpriz isim daha duyuruldu
Amedspor transferde durmuyor! Bir sürpriz isim daha duyuruldu
16:57
Pentagon’dan 500 milyon dolarlık ihale Listeye Ankara da girdi
Pentagon'dan 500 milyon dolarlık ihale! Listeye Ankara da girdi
15:52
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
15:50
Almanya’da silahlı saldırı: 5 ölü
Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü
15:46
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 19:05:59. #7.13#
SON DAKİKA: Lübnan'da Anlaşma Görüşmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.