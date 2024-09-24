Lübnan'da Buğday Stokları Yeterli - Son Dakika
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Lübnan'da Buğday Stokları Yeterli

Lübnan, yerel buğday stoklarının en az iki ay yeteceğini açıkladı; halkın acele etmemesi gerektiği vurgulandı.

24.09.2024 15:48
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Lübnan, İsrail ile Hizbullah arasında tansiyonun yükseldiği dönemde yerel piyasadaki buğday stokunun en az iki ay için yeterli olduğunu bildirdi.

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız vatandaşlarımıza yerel pazardaki buğday stokunun en az iki ay yeterli olduğu konusunda güvence veriyor." ifadeleri kullanıldı.

Piyasa istikrarını sağlamak için buğday tedarikinin düzenli olarak sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, Lübnan halkının büyük miktarlarda ekmek veya un satın alma konusunda acele etmekten kaçınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Bakanlığın, söz konusu temel malzemelerin düzenli ve kesintisiz olarak sağlanması için ilgili makamlarla koordinasyonu sürdürdüğü ve ek sevkiyatların yakında yapılacağı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a dünden itibaren düzenlediği saldırılarda 558 kişi öldü

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ise ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

İsrail'in Hayfa bölgesindeki en büyük sağlık kompleksi Rambam Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan 22-23 Eylül'de atılan roketler nedeniyle paniğe kapılan veya vücuduna şarapnel parçaları isabet eden 11 hafif yaralı hastaneye getirildi.

İsrail'in kuzeyindeki Nehariye kentinde 9 kişi hafif yaralandı.

Haaretz gazetesinin haberine göre ise 22 Eylül'de Aşağı Celile bölgesinde saldırı sirenleri çalarken panik nedeniyle gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da Buğday Stokları Yeterli - Son Dakika

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