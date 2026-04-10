Lübnan'da İnsani Yardım Zorunluluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'da İnsani Yardım Zorunluluğu

10.04.2026 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail saldırıları sonrası Lübnan'ın güneyinde insani yardımlar hayati önem kazandı. Pazarlar çöktü.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyinde insani yardımların "hayati bir zorunluluk" haline geldiği bildirildi.

Dünya Gıda Programı (WFP) Lübnan ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgedeki ticari faaliyetlerin durma noktasına geldiği ve halkın temel ihtiyaç maddelerine erişimde tamamen dış yardımlara bağımlı kaldığı vurgulandı.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de marketlerin yüzde 80'inden fazlasının artık hizmet veremediği belirtilen açıklamada, "Bu durum, insanların hayatta kalabilmesi için Lojistik Kümesi (Logistics Cluster) bünyesindeki insani yardım konvoylarının kritik önemini her geçen gün artırmaktadır." denildi.

WFP Lübnan Sorumlusu Armin Wilhelm, bölgedeki son duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, yerel pazarların çökmesinin gıda güvenliği üzerinde yıkıcı bir etkiye yol açtığını belirtti.

Wilhelm, "Buradaki marketler çatışma sebebiyle hizmet veremiyor. İnsani yardım konvoyları, çatışmadan en çok etkilenen bölgede kalanların ayakta kalması için giderek daha fazla önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

WFP, Lojistik Kümesi adlı mekanizmasıyla insani kriz durumlarına etkin müdahale sağlamaya çalışıyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1888 kişi hayatını kaybetmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da İnsani Yardım Zorunluluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 15:22:22. #7.13#
SON DAKİKA: Lübnan'da İnsani Yardım Zorunluluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.