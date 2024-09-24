Lübnan'daki Kriz Korkutucu

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Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Lübnan'da tırmanan krizin korkutucu olduğunu ve sivillerin uğradığı zararın kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Grandi, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana güneyini bombaladığı Lübnan'da yaşananlara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Lübnan'daki tırmanan krizin korkutucu olduğunu belirten Grandi, "Bugün binlerce kişi savaşla harap olmuş bir bölgede evlerinden ayrılmak zorunda bırakıldı. Sivillerin uğradığı zarar kabul edilemez. Siyasi liderler çözümler getirmeli." ifadelerini kullandı.

Grandi, çatışmaların acilen sona ermesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında 356 kişi öldü

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 24'ü çocuk, 42'si kadın 356 kişinin öldüğünü, 1246 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.