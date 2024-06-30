Lübnan'dan fırlatılan İHA'nın Golan Tepeleri'nde infilak etmesi sonucu 18 İsrail askeri yaralandı

Güncel

Lübnan'dan fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde infilak etmesi üzerine, 18 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordu radyosu, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, Lübnan'dan atılan Hizbullah'a ait bir İHA'nın Golan Tepeleri'nde infilak etmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere, 18 asker yaralandı.

Yedioth Ahronot Gazetesi daha önceki haberinde, Golan Tepeleri'ndeki Ayn Kanya ve Marom Golan yerleşim birimlerinde sirenlerin çaldığını duyurmuştu.

Hizbullah ise bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde bir askeri karargahı bombaladıklarını ve yaşanan çatışmalarda da 3 mensubunun öldüğünü aktarmıştı.