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Lübnan'dan Türkiye'ye Tahliye

İsrail saldırıları sonrası Lübnan'dan 966 kişi tahliye edildi; 878'i Türk vatandaşı.

10.10.2024 11:40
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(ANKARA) - İsrail saldırıları sonucu Lübnan'dan tahliye edilen toplam 966 kişinin 878'i Türk vatandaşı, 24'ünün ise KKTC vatandaşı olduğu öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, gemilere binişlerde yabancı ülke vatandaşlarına öncelik tanındığına dair haberlerin doğru olmadığını belirterek, yabancı ülke vatandaşlarının bir Türk vatandaşının yakını olarak gemilere kabul edildiğini kaydetti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için Mersin'den ayrılan iki gemi dün Beyrut'a ulaştı. Lübnan'dan ayrılmak isteyen yaklaşık bin 900 Türk vatandaşının tahliye talebinde bulunduğunu belirten üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, bugün 878'i Türk vatandaşı, 24'ü KKTC vatandaşı ve 64'ünün bu iki grubun birinci derece yakınları olmak üzere toplam 966 kişinin Lübnan'dan tahliye edildiğini bildirdi.

Bakanlık yetkilisi ayrıca, gemilere binişlerde yabancı ülke vatandaşlarına öncelik tanındığına dair haberlerin doğru olmadığını belirterek, yabancı ülke vatandaşlarının bir Türk vatandaşının yakını olarak gemilere kabul edildiğini kaydetti. Yetkili, "Bu tip haberler yabancı düşmanlığını körüklediği gibi zor şartlarda gerçekleştirilen bir operasyon sırasında sahada görev yapan kişilerin işlerini güçleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Tahliye edilmek isteyen 2 bin 500 kişinin ön başvuru yaptığını ve bu kişilere telefonla tek tek geri dönüldüğü bilgisini paylaşan yetkili, "Bin 900 kişi toplanma noktalarına geleceğini bildirdi. Hazırlıklar da buna göre yapıldı. Tahminlerimize göre bin civarında kişi toplama noktalarına geldi. Son anda gemiye binmekten vazgeçenler oldu" ifadelerini kullandı. Yine başvuru toplamaya devam edeceklerini belirten yetkili, charter uçak seferi için de açık bir liste olduğunu kaydederek, "Yeni bir gemi seferine ihtiyaç olup olmadığına ise gelecek başvurulara göre karar verilecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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