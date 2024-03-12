Lübnan Deniz Kuvvetleri, Suriyeli mültecileri kurtardı - Son Dakika
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Lübnan Deniz Kuvvetleri, Suriyeli mültecileri kurtardı

Lübnan Deniz Kuvvetleri, Trablus açıklarında batmakta olan bir tekneden, deniz yoluyla yasadışı şekilde ülkeden kaçmaya çalışan 20 Suriye vatandaşını kurtardı. Lübnan güvenlik birimleri, son zamanlarda artan sayıdaki Suriyeli ve Filistinli mültecilerin yasadışı yollardan ülkeyi terk etme çabalarıyla mücadele ediyor.

12.03.2024 12:01  Güncelleme: 12:02
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BEYRUT, 12 Mart (Xinhua) -- Lübnan Deniz Kuvvetleri, Pazartesi günü ülkenin kuzeyindeki Trablus açıklarında batmakta olan bir tekneden, deniz yoluyla yasadışı şekilde ülkeden kaçmaya çalışan 20 Suriye vatandaşını kurtardı.

Ulusal Haber Ajansı'na göre deniz kuvvetleri, Lübnan Kızılhaçı ve Uluslararası Göç Örgütü'nün yardımıyla tekneyi kıyıya taşıdı.

Son birkaç ay içinde Lübnan vatandaşlarının yanı sıra artan sayıdaki Suriyeli ve Filistinli mültecilerin başka ülkelerde daha iyi bir yaşam arayışıyla Lübnan'ı yasadışı yollardan terk etmeye çalışması üzerine, Lübnan güvenlik birimleri yasadışı göçle mücadele çabalarını artırdı.

Lübnan, nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını yoksulluğa sürükleyen benzeri görülmemiş bir ekonomik krizle boğuşuyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Lübnan Deniz Kuvvetleri, Suriyeli mültecileri kurtardı - Son Dakika

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