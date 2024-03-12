Lübnan Deniz Kuvvetleri, Suriyeli mültecileri kurtardı

Kilis'te Ramazan Ayında Hububat Üretimi Devam Ediyor

Türkiye'nin hububat ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Kilis'te, Ramazan ayında da üretim ve bakım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Suriye sınırına sıfır noktada bulunan hububat tarlalarında yüksek rekolte beklenirken, çiftçiler hem oruç tutuyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Kurak geçen geçen seneye göre bol yağışlarla başlayan sezonda çiftçilerin tek umudu bahar yağmurları oldu. Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı, çiftçilerin septorya yaprak leke hastalığına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Sınırın sıfır noktasında çalışan çiftçiler, düşen roketlere rağmen hiç durmadan üretim yapmaya devam ediyor.