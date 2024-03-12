BEYRUT, 12 Mart (Xinhua) -- Lübnan Deniz Kuvvetleri, Pazartesi günü ülkenin kuzeyindeki Trablus açıklarında batmakta olan bir tekneden, deniz yoluyla yasadışı şekilde ülkeden kaçmaya çalışan 20 Suriye vatandaşını kurtardı.
Ulusal Haber Ajansı'na göre deniz kuvvetleri, Lübnan Kızılhaçı ve Uluslararası Göç Örgütü'nün yardımıyla tekneyi kıyıya taşıdı.
Son birkaç ay içinde Lübnan vatandaşlarının yanı sıra artan sayıdaki Suriyeli ve Filistinli mültecilerin başka ülkelerde daha iyi bir yaşam arayışıyla Lübnan'ı yasadışı yollardan terk etmeye çalışması üzerine, Lübnan güvenlik birimleri yasadışı göçle mücadele çabalarını artırdı.
Lübnan, nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını yoksulluğa sürükleyen benzeri görülmemiş bir ekonomik krizle boğuşuyor.
Son Dakika › Güncel › Lübnan Deniz Kuvvetleri, Suriyeli mültecileri kurtardı - Son Dakika
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, M.Y. isimli şahıs üzerinde uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda metamfetamin ve sentetik kannabinoid maddeleri ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Tutuklanan şahıs, Gölbaşı Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. Soruşturma ise devam ediyor.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde taksirle ölüme neden olan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, İncesu ilçesinde yapımı süren Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin inşaat ve çevre düzenleme çalışmalarının bedelsiz olarak yapılması için protokol imzalamak üzere yetki verilmesi talebini oy birliğiyle kabul etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, uyuşturucuyla mücadelede destek verdiklerini ve uyuşturucuya bulaşmayan bir nesil yetiştirmeyi temenni ettiklerini belirtti.
Çerkezköy Kızılpınar Jandarma Karakol Komutanlığı, KADES ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirme çalışmaları kapsamında vatandaşları bilgilendirdi. Kızılpınar Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen etkinlikte 46 kadın ve 23 erkek vatandaşa KADES, 6284 Sayılı Kanun Tanıtımı ve Dolandırıcılık Olayları hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca jandarma tarafından vatandaşlara bilgilendirme ve uyarı broşürleri de dağıtıldı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kariyer ve İş Dünyası Topluluğu ile Girişimci Genç Mühendisler Topluluğu iş birliği ile 'Lider Kadınlar Zirvesi' başlıklı bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, firmalardan yöneticiler konuk olarak katıldı ve kadınların iş dünyasındaki önemine vurgu yapıldı. Konuklara teşekkür belgesi takdim edildi.
Türkiye'nin hububat ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Kilis'te, Ramazan ayında da üretim ve bakım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Suriye sınırına sıfır noktada bulunan hububat tarlalarında yüksek rekolte beklenirken, çiftçiler hem oruç tutuyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Kurak geçen geçen seneye göre bol yağışlarla başlayan sezonda çiftçilerin tek umudu bahar yağmurları oldu. Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı, çiftçilerin septorya yaprak leke hastalığına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Sınırın sıfır noktasında çalışan çiftçiler, düşen roketlere rağmen hiç durmadan üretim yapmaya devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza sonucunda sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında evinde Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Karadağlı hakem Nikola Dabanovic düdük çalacak. Mücadelede VAR koltuğunda İspanyol Carlos del Cerro Grande, AVAR'da ise Hırvat Fran Jovic olacak.
Karadeniz'de boyu 22 santime kadar büyüyen ve ağları yırtması ile balıkçıların korkulu rüyası olan 'mavi yengeçler' sıkça görülmeye başlandı. Büyük kıskaçları ile ağları delen ve balıkların kaçmasına neden olan mavi yengeçler, balıkçıları ekonomik açıdan zarara uğratıyor. Balık satıcıları ve balıkçılar, son dönemde Karadeniz'de mavi yengeçlerin artışını endişeyle karşılıyor.
Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), doğaseverleri Çatalköprü-Yukarıbozkır parkurunda buluşturdu. Yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş etkinliği, doğanın güzellikleri eşliğinde sorunsuz bir şekilde tamamlandı.
Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz fişeğiyle ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölümünün 10. yılında Beyoğlu'nda Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikle anıldı. Şiirler okundu, şarkılar söylendi ve dans gösterisi sunuldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?