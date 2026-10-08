Lübnan Dışişleri Bakanı Recci, İsrail işgaline son verilmesi için AB'ye güveniyor

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgalinin sona erdirilmesi ve silahların devlet tekelinde toplanması konularında Avrupa Birliğinin (AB) desteğine güvendiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Recci, başkent Beyrut'ta AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede Beyrut ile AB arasındaki ilişkiler, Lübnan ve İsrail arasında yürütülen müzakerelerin seyri ve imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanmasında yaşanan gecikmenin nedenleri ele alındı.

Yıl sonunda görev süresi dolacak Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) yerini alabilecek uluslararası bir gücün oluşturulması ihtimali de görüşmede değerlendirildi.

Ayrıca, AB'nin Lübnan ordusuna yardımlarını sürdürmesi, Lübnan ile Suriye arasındaki ilişkiler ve Suriyeli sığınmacıların güvenli ve sürdürülebilir şekilde ülkelerine dönmesinin önemi masaya yatırıldı.

Görüşmenin ardından Recci ve Kallas ortak basın toplantısı düzenledi.

Recci, Lübnan'ın egemenlik hakkı çerçevesinde, ülkenin tamamında silahların ve güç kullanımının yalnızca devletin elinde olması yönünde açık bir karar aldığını söyledi.

Bu tercihin egemenliğin yeniden tesis edilmesi, istikrarın pekiştirilmesi ve güçlü devlet kurumlarının yeniden inşası için temel olduğunu vurgulayan Recci, şöyle devam etti:

"Bu ulusal hedefin gerçekleştirilmesi için AB'nin Lübnan'ın ve meşru kurumlarının yanında durmaya devam etmesine güveniyoruz. Aynı şekilde, İsrail'in Lübnan topraklarında devam eden işgalinin sona erdirilmesi ve BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının eksiksiz uygulanması için de AB'nin desteğine güveniyoruz."

Lübnan'ın geçmişi geride bırakarak devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesi, kurumların yeniden inşası, istikrar ve toparlanma temelinde yeni bir sayfa açmaya çalıştığını belirten Recci, "Avrupa'nın bu yeni aşamada, yalnızca Lübnan'ın krizlerini yönetmesine yardımcı olmakla kalmayıp bu krizleri aşmasında da temel bir ortak olmasını istiyoruz." dedi.