Lübnan'ın güneyinde Humvee devrildi, İsrail ordusundan 1 asker öldü, 3'ü yaralandı - Son Dakika
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Lübnan'ın güneyinde Humvee devrildi, İsrail ordusundan 1 asker öldü, 3'ü yaralandı

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen saldırılar düzenlediği Lübnan'ın güneyinde Humvee tipi askeri aracın devrilmesi sonucu bir askerinin öldüğünü, 3 askerinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve olaya ilişkin soruşturma açıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen saldırılar düzenlediği Lübnan'ın güneyinde meydana gelen araç kazasında bir askerinin öldüğünü, 3 askerinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bugün erken saatlerde Lübnan'ın güneyinde Humvee tipi askeri aracın devrildiği belirtildi.

Kazada yüzbaşı rütbeli Eilav Haim Tzapalamus adlı askerin öldüğü, adı açıklanmayan 3 askerin de yaralandığı aktarıldı.

Yaralı askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve olaya ilişkin soruşturma açıldığı kaydedildi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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