Lübnan ordusu, Suriye'den ülkeye kaçak yollarla getirilen 264 kilogram patlayıcı maddenin ele geçirildiğini ve 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzey ve doğu sınırlarında yürütülen takip ve denetleme faaliyetleri kapsamında Baalbek kentindeki Meşari el-Kaa bölgesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, Suriye'den kaçak yollarla getirilen 264 kilogram patlayıcı maddenin ele geçirildiği ifade edildi.

Ele geçirilen patlayıcıların 203 kilogramının C4, 61 kilogramının ise TNT olduğu bilgisi verildi.

Operasyonda ayrıca kaçakçılık olayına karıştığından şüphelenilen 3 Lübnan vatandaşının yakalandığı aktarıldı.

Patlayıcı maddenin ilgili makamlara teslim edildiği, yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.