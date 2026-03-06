Lübnan, Umman'dan Diplomatik Destek İstedi - Son Dakika
Lübnan, Umman'dan Diplomatik Destek İstedi

06.03.2026 13:55
Lübnan Dışişleri Bakanı Recci, Umman'dan ülkesinin savaşa sürüklenmemesi için yardım talep etti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'den Lübnan'ın savaşa sürüklenmemesi için Maskat'tan ilgili taraflar nezdindeki diplomatik ağırlığını kullanmasını talep etti.

Recci, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, diplomatik çabalar kapsamında Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmede Recci, Umman'dan ilgili taraflarla temas kurarak Lübnan'ın savaşa sürüklenmemesi için diplomatik etkisini kullanmasını istedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123'e yükseldiğini, 638 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

