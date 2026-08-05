Lübnan ve Suriye'den Terörle Mücadele İşbirliği

Lübnanlı ve Suriyeli yetkililer, Beyrut'ta yaptıkları görüşmede, terörle mücadele, sınır güvenliği, uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığıyla mücadele ile Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşüne ilişkin işbirliği konularını ele aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan İçişleri Bakanı Ahmed el-Haccar, Beyrut'taki çalışma ofisinde Suriye İçişleri Bakan Yardımcısı Mülhem eş-Şentut başkanlığındaki Suriye heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmede, Lübnan ve Suriye içişleri bakanlıkları arasındaki ilişkiler ile iki ülke arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi ele alındı.

Taraflar, terörle mücadelede doğrudan iletişim kanallarının güçlendirilmesi ve bilgi paylaşımının artırılmasının önemini vurguladı.

Görüşmede ayrıca Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüş planının uygulanmasının sürdürülmesi, sınır kapılarındaki işbirliği ile uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığıyla mücadelede ortak koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi konuları değerlendirildi.

Lübnan ve Suriye heyetleri, toplantının sonunda koordinasyonun sürdürülmesi ve varılan mutabakatların uygulanmasını takip etmek amacıyla düzenli toplantılar yapılması konusunda anlaşmaya vardı.