Lufthansa'da Dördüncü Grev: Yüzlerce Uçuş İptal - Son Dakika
12.04.2026 20:15
Almanya'nın Lufthansa havayolu şirketinde çalışanlar, 48 saatlik grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal olacak.

Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa'da çalışanlar bu yıl dördüncü kez greve gidiyor. Pazartesi ve Salı günü yüzlerce uçuş iptal olacak.Lufthansa yolcuları bir kez daha grev nedeniyle çok sayıda uçuş iptalinden etkilenecek. Almanya pilotlar sendikası Kokpit Birliği (VC), Pazartesi gününden itibaren Lufthansa ile birçok yan kuruluşunda 48 saat süreli iş bırakma çağrısı yaptı.

Söz konusu grev, Lufthansa'da bu yılın dördüncü iş bırakma eylemi olacak. Geçtiğimiz günlerde kabin personelinin grevleri nedeniyle Almanya'nın en büyük havayolu şirketinde çok sayıda uçuş iptal edilmişti.

Lufthansa, Lufthansa Cargo ve Cityline'daki pilotların grevi Pazartesi gece yarısı başlayacak ve 48 saat sürecek. Lufthansa'ya bağlı Eurowings'te ise grev sadece Pazartesi günü ve Alman havalimanlarından yapılan uçuşlar için geçerli olacak. Eurowings'in kardeş şirketi Eurowings Europe ise grev kapsamı dışında kalıyor.

Yüzde 80 iptal oranı bekleniyor

VC Başkanı Andreas Pinheiro, Lufthansa'nın kısa mesafe uçuşlarında iptal oranının Mart ayındaki grevde olduğu gibi yüzde 80 düzeyinde olacağını açıkladı. Bu da günde yaklaşık 400 uçuş iptali anlamına geliyor.

Pinheiro, her gün 500'den fazla kısa mesafe uçuşunun grevden etkileneceğini, uzun mesafede ise günde sadece 60 veya 70 uçuşun eylemden etkileneceğini belirtti. Cityline'da ise neredeyse tüm uçuşların iptal olması bekleniyor.

Taraflar neden anlaşamıyor?

VC, emeklilik sistemine daha yüksek katkı taleplerine rağmen Lufthansa'nın buna yanaşmadığını bildirdi. Sendika, Lufthansa'nın şu anda aylık 820 euro olan emeklilik katkısını 1800 euroya yükseltmesini, ayrıca yılda 1000 euro ikramiye ve emeklilik sistemine bir aylık brüt maaş tutarında tek seferlik ödeme yapılmasını talep ediyor.

VC Başkanı Pinheiro, işverenden anlaşmaya yönelik hiçbir teklif gelmediğini vurgulayarak, "Bir teklif almadığımız sürece, eylemlerin daha fazla tırmanma ihtimali var" uyarısında bulundu.

Lufthansa İnsan Kaynakları Müdürü Michael Niggemann ise mevcut emeklilik sisteminin, Avrupa'daki rakiplerle karşılaştırıldığında "zaten çok iyi" olduğunu savunuyor. Sendikanın talebinin karşılanması halinde maliyetlerin iki katından fazla artacağını belirten Niggemann, bunun altından kalkılmasının mümkün olmadığı görüşünü dile getirdi.

dpa,Reuters/ ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
