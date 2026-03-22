Lula: Güvenlik Konseyi Pasif
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lula: Güvenlik Konseyi Pasif

22.03.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya Başkanı Lula, BMGK'yı eleştirerek barış yerine savaş odaklı yaklaşımını kınadı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerini eleştirerek, "Bir insan, bir demokrat ve Brezilya Devlet Başkanı olarak, Gazze, Irak ve Libya'daki sorunları çözemeyen Güvenlik Konseyi üyelerinin pasifliği karşısında kızgınım. Ne Ukrayna ne de İran meselesinde çözüm üretebildiler." dedi.

Lula da Silva, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu CELAC-Afrika Üst Düzey Forumu'nda konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'a atıfta bulunan Lula da Silva, "Ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duymayı öğrenmeliyiz. Kendini dünyanın sahibi sanan ve sabah kalkıp 'Grönland'ı, Panama Kanalı'nı, Küba'yı veya Venezuela'yı alacağım' diyen birine tahammül edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, Forum'a katılmayan aşırı sağcı devlet başkanlarının Trump'tan medet umduğunu belirterek, "Güney Amerika'nın bölünmesi halinde, büyük güçler karşısında hiçbir şansımız kalmaz. Güney Amerika'nın sorunlarını çözecek olanlar biziz." diye konuştu.

BMGK üyelerinin çatışmaları çözemediğini vurgulayan Lula da Silva, şunları kaydetti:

"Bir insan, bir demokrat ve Brezilya Devlet Başkanı olarak, Gazze, Irak ve Libya'daki sorunları çözemeyen Güvenlik Konseyi üyelerinin pasifliği karşısında kızgınım. Ne Ukrayna ne de İran meselesinde çözüm üretebildiler. Dünyanın savaşa değil barışa, savaşa değil eğitime, savaşa değil gıdaya ihtiyacı var."

Lula da Silva, Latin Amerika ve Afrika'nın, "dünya ülkelerinin neredeyse yarısını ve dünya nüfusunun dörtte birini oluşturduğunu" ancak karar alma süreçlerinde ayrımcılığa maruz kaldığını söyledi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Diplomasi, Brezilya, Güvenlik, Güncel, Lula, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 10:09:52. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.