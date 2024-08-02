Lüleburgaz Belediyesi Altyapı ve Yol Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Lüleburgaz Belediyesi Altyapı ve Yol Çalışmalarını İnceledi

Lüleburgaz Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı ve yol çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Murat Gerenli, önümüzdeki yıl kapsamlı bir şekilde yol yenileme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

02.08.2024 17:56
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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi tarafından Rumeli Caddesi'nde gerçekleştirilen altyapı ve yol çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Çalışmadan dolayı bir süre zemin oturmasını bekleyeceğimiz yolumuzu önümüzdeki yıl kapsamlı bir şekilde yenileyeceğiz. Altyapı ve yol yenileme çalışmalarımız kentimiz genelinde tüm hızıyla devam edecek" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi tüm ekipleriyle birlikte çalışmalarını artırarak sürdürüyor. İlçede bir yandan rutin belediyecilik hizmetleri hızlı bir şekilde sürdürülürken diğer yandan altyapı ve yollarda yatırım çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu doğrultuda belediye kent genelinde altyapıdan yol ve kaldırıma kadar çok sayıda alanda sürücü ve yaya güvenliği için önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.

"Çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek"

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Murat Gerenli Fen İşleri Müdür Vekili Mehmet İbrikçi ile Su ve Kanalizasyon Müdür Vekili Çiğdem Aslı İlhan'dan bilgi aldı. Başkan Gerenli, Rumeli Caddesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktaları hızlı bir şekilde onardıklarını belirterek, "Çalışmadan dolayı bir süre zemin oturmasını bekleyeceğimiz yolumuzu önümüzdeki yıl kapsamlı bir şekilde yenileyeceğiz. Altyapı ve yol yenileme çalışmalarımız kentimiz genelinde tüm hızıyla devam edecek" diye konuştu.

Bir yanda kazı bir yanda yol

Rumeli Caddesi'nde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri kanalizasyon hattı yapımı gerçekleştirirken eş zamanlı olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde asfalt serimi gerçekleştiriyor. Altyapı çalışmasından dolayı bir süre zemin oturmasının bekleneceği Rumeli Caddesi gelecek yıl kavşak çalışmalarıyla birlikte baştan sonra yenilenecek.

Kaynak: ANKA

Murat Gerenli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz Belediyesi Altyapı ve Yol Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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