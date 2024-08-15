Lüleburgaz Belediyesi 'Beyaz Perde Yıldızlar Altında' Film Gösterimleri Başlıyor

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi'nin düzenlediği 'Beyaz Perde Yıldızlar Altında' film gösterimleri başlıyor.

Lüleburgaz Belediyesi, ilçe sakinlerini kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Belediye, 'Beyaz Perde Yıldızlar Altında' film gösterimlerine başlıyor. 19-22 Ağustos günleri arasında hazırlanan film seçkisi, Belediye akademilerinde açık havada ücretsiz olarak izleyici ile buluşacak. Gösterimler, 19 Ağustos'ta Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde 'Dondurmam Gaymak' ile başlayacak.

Film gösterimlerinin programı şu şekilde:

19 Ağustos: Dondurmam Gaymak- Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi (LYFA) 20 Ağustos: Devrim Arabaları – Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi (LYKA)

21 Ağustos: 80 Günde Devrialem – Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi (LYBA)

22 Ağustos: Aşk, Mark ve Ölüm – Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi (LYSA)