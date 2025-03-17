Lüleburgaz Belediyesi'nden Üniversiteli Ailelere Destek

(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi, 'Üniversiteli Aile Desteği' programı kapsamında 180 üniversiteli gencin ailesinin hesaplarına 2 milyon 585 bin TL'lik ödeme yaptı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 2021 yılından bu yana gerçekleştirdiği "Üniversiteli Aile Desteği" programı sürüyor.

"Üniversiteli Aile Desteği" programının bahar döneminde başvuruları kabul edilen 180 üniversiteli gencin ailesinin hesaplarına 2 milyon 585 bin TL'lik destek ödemesi yapıldı.

Belediyenin programı kapsamında, lisansa 14 bin TL, ön lisansa 11 bin TL destek veriliyor.