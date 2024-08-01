Lüleburgaz Belediyesi Ot Biçme ve Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarında rutin ot biçme ve temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çalışma programının dışında vatandaştan gelen talepler doğrultusunda da talep edilen bölgeye müdahale ediyor.

Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hazırladıkları çalışma programı doğrultusunda parklardan mezarlıklara, sokaklardan caddelere ve yeşil alanlara kadar çok sayıda alanda ot biçme ve temizliği çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler, çalışma programlarının dışında vatandaştan gelen talepleri de önemsiyor. Bu doğrultuda Lüleburgaz Belediyesi sosyal medya hesapları, belediyenin mobil uygulamasında yer alan Çek Gönder butonu ve 4445539 numaralı Çağrı Merkezi aracılığıyla gelen ot biçme ve temizliği taleplerine hızlı bir şekilde müdahale ediliyor.