Lüleburgaz Belediyesi'nden "Kayıp Su" Mücadelesi: Saniyede 65 Litrelik Kaçak Önlendi

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi tarafından içme suyu hatlarındaki kayıp-kaçak oranını en aza indirmek amacıyla kentte 245 kilometrelik hatta akustik dinleme gerçekleştirildi. Sokak sokak gezen ekipler, ses sinyalleri ile yer altındaki kaçakları tespit etti. Böylece saniyede 65 litre, ayda da tonlarca suyun boşa akmasının önüne geçildi.

Lüleburgaz Belediyesi, kent genelindeki içme suyu hatlarında kayıp-kaçak oranını azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yaklaşık 100 gün boyunca gece saatlerinde yapılan akustik dinleme sonucunda yüzlerce ton suyun boşa akması önlendi.

SANİYEDE 65 LİTRE

Kentteki 245 kilometrelik içme suyu hattında kayıp-kaçak kontrolü için sahaya çıkan ekipler, hassas dinleme cihazı ile sokak sokak gezerek arızalı noktaları tespit etti. Akustik dinleme sonucunda yeraltındaki 103 su kaçağı tespit edilerek kaçaklar önlendi. Böylece saniyede 65 litre, ayda ise tonlarca suyun boşa akmasının önüne geçildi.

"BİZE ÇOK BÜYÜK BİR GETİRİ SAĞLADI"

Lüleburgaz Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Salih Levent Cever, "Bu hatlar üzerinde 103 kayıp kaçak tespit ettik. Bunların 84 tanesi şebeke arızasıydı. 18 tanesi abone ve 1 tanesi de vana arızasıydı. Bu çalışmalar sayesinde kayıp kaçağımızı en aza indirmeyi hedefliyoruz. Yaklaşık 100 gündür yapılan çalışmalar neticesinde saniyede ortalama 65 litre kayıp kaçağın önüne geçmiş olduk. 84 adet şebeke arızası aslında bizim görmediğimiz, yüzeye çıkmayan, kanalizasyon veya yer altındaki altyapı tesisatlarına giden, toprağa giden sulardı. O nedenle yaptığımız çalışma bize çok büyük bir getiri sağladı. Gece 12'de başlayıp sabah 5'e kadar arkadaşlarımız dinleme işlemlerini gerçekleştiriyorlar" dedi.