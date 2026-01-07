Lüleburgaz Belediyesi'nden Okullarda Geri Dönüşüme Destek

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, kentteki anasınıfı öğrencilerine geri dönüşümün önemini kukla gösterisiyle anlatıyor. Çocuklar, eğlenirken atıkları ayrıştırmayı ve doğayı korumanın yollarını öğreniyor.

Lüleburgaz Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Renklerle Sıfır Atık Eğitimi" projesi kapsamında yönetmenliğini Erdoğan Anıl Tekin'in yaptığı, ışık ve seste Cem Gemicioğlu'nun yer aldığı kukla oyununda, maskot "Bilgeç ve Egemen Abi" tarafından geri dönüşümün önemi vurgulanıyor.

Bakanlığa bağlı anasınıflarında sahnelenen oyunla, çocuklar hem eğleniyor hem de atıkları ayrıştırmayı, geri dönüşümün önemini ve doğayı korumanın yollarını öğreniyor.

Etkinlik, mart ayına kadar tüm okullarda öğrencilerle buluşacak.