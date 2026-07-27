Lüleburgaz'da Atık Merkezi ve Toplu Taşıma Denetimi

Lüleburgaz Belediyesince yapılan Atık Getirme Merkezi'nde uygunluk denetimi yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimde, bitkisel atık yağ, inşaat ve yıkıntı atıkları, kağıt, plastik, cam, ahşap, metal, elektronik atıklar, atık ilaçlar ve diğer geri dönüştürülebilir atıkların çevre mevzuatına uygun şekilde toplanmasına yönelik kriterleri değerlendirildi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli de ekiplerin denetim çalışmalarını takip etti.

Gerenli, çevre dostu projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

İlçede atık yönetimini sağlayacaklarını ifade eden Gerenli, Atık Getirme Merkezi'nde yürütülecek çalışmalar sayesinde hem çevre sağlığının korunmasına hem de geri dönüşüm yoluyla ekonomiye katkı sağlayacaklarını söyledi.

Gerenli, merkezin faaliyete alınmasıyla geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrı toplanmasını teşvik ederek doğal kaynakların korunmasını, sürdürülebilir çevre politikalarına katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Toplu taşıma araçları denetlendi

Lüleburgaz ilçesinde toplu taşıma araçları denetlendi.

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik denetimde bulundu.

Araç ve sürücülerin yeterlilik belgelerini kontrol eden ekipler, yolcu güvenliği, araçların teknik yeterliliği ve taşıma kurallarına uygunluğunu kontrol etti.

Ekipler ayrıca araçlarda soğutma sistemlerini ve yeterliliğini denetledi.

Denetimlerde eksiklik tespit edilen araçların sürücülerine uyarı yapıldı.

Denetimlere Lüleburgaz Kent İçi Yolcu Erişimi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Cumali Rişvan da katıldı.