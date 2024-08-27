Lüleburgaz'da Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü kutlamaları

(KIRKLARELİ) - Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümü, Lüleburgaz'da fener alayı ve konserle kutlanacak. Binlerce Lüleburgazlı 30 Ağustos akşamı saat 20.30'da ellerinde Türk bayraklarıyla Kongre Meydanı'nda buluşup fener alayına katılacak. Yürüyüşün ardından Kongre Meydanı'nda Emre Büyükkoru sahne alacak.
Lüleburgaz Belediyesi'nin Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenleyeceği kutlama için geri sayım başladı. Lüleburgazlılar, 30 Ağustos akşamı saat 20.30'da ellerinde Türk bayraklarıyla Kongre Meydanı'nda buluşup fener alayına katılacak.
Fener alayı öncesinde Kongre Meydanı'nda DJ Ali Boz'un seçtiği parçalar yankılanacak. Ardından gerçekleştirilecek fener alayında vatandaşlar, ellerinde dev Türk bayrağı ile İstanbul Caddesi'nden yürüyerek Fatih Caddesi'ne girecek, buradan yeniden Kongre Meydanı'na ulaşarak yürüyüşü tamamlayacak.
Fener alayının tamamlanmasının ardından Kongre Meydanı'nda saat 21.30'da konser düzenlenecek. Emre Büyükkoru'nun sahne alacağı konserde Lüleburgazlılar, zafer şarkılarıyla bayram coşkusunu paylaşacak.
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