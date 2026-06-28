Lüleburgaz ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın söndürüldü.
Tatarköy çöplük alandan dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz'da Çöplük Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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