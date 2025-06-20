Lüleburgaz\'da Hijyen Denetimi ve İlaçlama Çalışmaları

Lüleburgaz ilçesinde gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, ilçedeki gıda üretim, toplu tüketim ve satış yerlerinde hijyen, personel sağlık karnesi ve fiyat etiketi gibi unsurları denetledi.

Ürünlerin üretim ve son tüketim tarihleri ile saklama koşullarını da kontrol eden ekipler, işletmelerde genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

İlaçlama çalışması

Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise haşere ve sinek popülasyonunun önüne geçmek amacıyla ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, sıcak havaların etkisiyle artan sivrisinek ve haşerelere karşı kapsamlı ilaçlama yapıldığını belirtti.

Gerenli, larva üreme alanları, su birikintileri, foseptik çukurları ve dere yataklarında ilaçlama yapıldığını aktararak, mahallelerde havaya püskürtme yöntemiyle yapılan ilaçlamaların belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini kaydetti.