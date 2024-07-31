Lüleburgaz'da "kasten öldürme" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

Lüleburgaz ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan firari hükümlü yakalandı.
Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Orhan T'nin Kocasinan Mahallesinde bir evde saklandığını tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Orhan T. yakalandı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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