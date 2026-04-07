Lüleburgaz'da Katlı Otopark ve Belediye Hizmet Ofisleri'nin Temeli Atılıyor

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi Katlı Otopark ve Belediye Hizmet Ofisleri'nin temeli, yarın saat 17.00'de düzenlenecek törenle atılacak.

Lüleburgaz Belediyesi, kent merkezindeki önemli dönüşüm projelerinden Katlı Otopark ve Belediye Hizmet Ofisleri projesinde önemli bir aşamaya geçiyor. Depreme dayanıksız olduğu tespit edildikten sonra yıkılan Lüleburgaz Belediyesi eski hizmet binasının bulunduğu alana yapılacak yeni belediye hizmet binası ve katlı otopark projesinin temel atma töreni, yarın saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, temel atma törenine tüm vatandaşları davet etti.

Proje, vatandaşların kent merkezinde hem katlı otopark olarak yararlanabileceği hem de belediye hizmet ofisleri ve sosyal donatı alanlarından yararlanabileceği bir alan olarak tasarlandı.