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Lüleburgaz'da köy ve mahalle muhtarları bir araya geldi.

Köy ve Mahalli İdareleri Muhtarlar Derneği Başkanı Sabri Gündüz, çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Dernek olarak birlik ve beraberliğe önem verdiklerini belirten Gündüz, devlet ile vatandaş arasında köprü olan tüm muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.

Programa Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant da katıldı.

"Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği

Lüleburgaz'da "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde namaz kılınıp dua edildi.

Sokollu Mehmet Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

Programa Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ve protokol üyeleri katıldı.