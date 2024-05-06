Lüleburgaz'da lise öğrencileri İngilizce münazarada yarıştı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da lise öğrencileri İngilizce münazarada yarıştı

Lüleburgaz\'da lise öğrencileri İngilizce münazarada yarıştı

Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi'nde düzenlenen İngilizce münazarada 8 öğrenci yarıştı ve dereceye girenler ödüllendirildi. Yarışmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü de takip etti. Ayrıca Lüleburgaz Belediye Meclisi toplantısı yapıldı ve gündem maddeleri görüşüldü. Muhtarlar Derneği'nin genel kurulu da gerçekleştirildi ve mevcut başkan yeniden seçildi.

06.05.2024 10:45
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Lüleburgaz'da lise öğrencileri İngilizce münazarada yarıştı.

Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmaya, Ramazan Yaman Fen Lisesi, Tek Güzel Sanatlar Lisesi, Düvenciler Anadolu Lisesi, Kepirtepe Anadolu Lisesi, Lüleburgaz Lisesi, Özel Lüleburgaz Bahçeşehir Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim Sanat Merkezi'nden 8 öğrenci katıldı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yarışmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem de takip etti.

Belediye meclisi toplandı

Lüleburgaz Belediye Meclisi toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Taksi ve toplu taşıma araçları ulaşım ücreti, katı atık ücretleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı kreş ve gündüz bakım evi ücretlerine zam talepleri, plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

Muhtarlar Derneği genel kurulu yapıldı

Lüleburgaz Köy ve Mahalli İdareler Muhtarlar Derneği'nin genel kurul toplantısı yapıldı.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tek liste ile yapılan seçimde mevcut dernek başkanı Sabri Gündüz yeniden seçildi.

Yönetim kurulunda ise Esra Birol, Tuğçe Gören, Gürsel Güney, Ahmet Sezer, Şaban Aykır, Caner Gündağ, Ünal Çetin, Çilem Tuncay, Aydın Sezgin ve Yavuz Çavdar yer aldı.

Gündüz, konuşmasında, destek veren herkese teşekkür ederek, dernek faaliyetlerinin artarak devam edeceğini kaydetti.???????

Kaynak: AA

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