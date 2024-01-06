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Lüleburgaz'da Öğrenci Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Öğrenci Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir öğrenci, okulda yediği yiyecek boğazına kaçınca öğretmeni tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. İngilizce öğretmeni Rezzan Çelik'in hızlı müdahalesi sayesinde öğrenci tekrar rahat nefes almaya başladı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Lüleburgaz\'da Öğrenci Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı
06.01.2024 - 17:27,
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, okulda boğazına yiyecek takılan öğrenci, öğretmeni tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Emrullah Efendi Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisinin teneffüste yediği yiyecek nefes borusuna kaçtı.

Öğrencinin durumunu fark eden arkadaşları, koridordaki İngilizce öğretmeni Rezzan Çelik'e bilgi verdi.

Öğretmenin Heimlich manevrasıyla kısa sürede nefes borusundaki cismin çıkması üzerine öğrenci tekrar rahat nefes almaya başladı.

Öğretmenin çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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