Lüleburgaz'da Parklar Yenileniyor

(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi, kent genelindeki parklarda kapsamlı bir yenileme çalışması başlatıyor. 3 yıllık yapılan planlama kapsamında bu yıl 8 park yenilenecek.

Lüleburgaz Belediyesi, parklarda yenileme çalışması başlatıyor. 3 yıllık planlama kapsamında bu yıl 8 parkta başlayacak yenileme çalışmalarıyla kent genelindeki parklar daha modern, güvenli ve konforlu hale getirilecek. Bu yıl yenileme çalışmalarının yapılacağı parklar; Erol Özgür Parkı, Zeliha Özbek Parkı, Gökhan Teksöz Sokak Oyunları Parkı, Eren Karabıyık Parkı, Zafer Parkı, Atatürk Parkı, Şehit Asker Onur Kula Parkı, Şehit Aydın Mutlu Parkı olarak belirlendi.

"Yenileme çalışması yapılması gerekenler varsa onları belirledik"

Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Hüseyin Becerenel, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "2025-2029 Stratejik Planımızı yaparken yeniden üretim kavramı daha ön plana çıktı. Parklarımızda var olan oyun grupları, fitness aletleri, yıpranmış EPDM zeminlerle ilgili ömürlerini uzatmak adına neler yapabileceğimizi konuştuk. Bunun için de 3 yıllık bir planlama yaptık. Bu 3 yıl içinde Lüleburgaz'da belirlediğimiz parklarda oyun gruplarındaki eksiklikler varsa bu eksiklikleri, zeminlerde yenileme çalışması yapılması gerekenler varsa onları belirledik. Bu eksikliklerle ilgili planlamamızı yaptık. Bu yıl itibariyle 8 adet parkımızla başlayacağız. 3 yıl içinde Lüleburgaz'da çocuklarımızın bu parklarda daha rahat konforlu, güvenli bir şekilde oynamaları için bütün gerekli çalışmaları yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.