Lüleburgaz'da 'Patili Yataklar' Projesi Başlatıldı

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi ile Lüleburgaz Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu iş birliğiyle "Patili Yataklar" projesi hayata geçirildi. Gönüllülerin el ele verdiği proje çerçevesinde tek kullanımlık patili yataklar, Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne teslim edilmeye başladı.

Lüleburgaz Belediyesi ile Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde bulunan patili dostlara yönelik farkındalık oluşturmak için hayata geçirilen "Patili Yataklar" projesiyle kullanılmayacak durumdaki kıyafetler, kumaşlar can dostlar için yatak oldu. Patili yataklar, Hayvan Bakımevi'ndeki patili dostların altına serilmeye başlandı.

Patili yatakların hijyen standartları gereği her bir can dostta tek kullanımlık olarak kullanıldığını aktaran Veteriner İşleri Müdür Vekili Çiğdem Aslı, "Hijyen standartlarımız gereği hepsi tek kullanımlık olarak tasarlandı ve tek kullanımlık olarak kullanıyoruz. Hazırlamış oldukları patili yatakları Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne bırakabilirler" dedi.

Projeye gönül veren hayvanseverlerden Simge Yoltaş da sahiplenmeye dikkati çekerek tüm hayvanseverleri sahiplenmeye davet etti. Yoltaş, "Pet diye alıyorlar, pat diye atıyorlar. Sahiplenmek yaşatır. Lütfen sahiplenmeye özen gösterelim. Bir can bir hayat demektir" diye konuştu.

Projeye destek veren hayvanseverlerden Sevnur Çevik ise geri dönüşüm vurgusu yaparak, "Gurur verici bir duygu. Hayvan dostlarımıza bir şeyler yapabilmek, onlara bir şeyler sunabilmek ve insanlara farkındalık oluşturabilmek bizim için çok önemliydi. Hem can dostlarımız yapılan bu yataklarla rahat etmiş oldu. Hem de atık kıyafetler değiştirilmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Bir diğer hayvansever Naciye Mutlu Halcıoğlu ise "Sokak hayvanlarımız ve barınaktaki canlarımız için neler yapabileceğimizi düşünmeye başladık. Birtakım projeler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Elimizdeki atık malzemelerden kazaklardan, yastıklardan ve yorganlardan üretmeye çalışıyoruz. Bize destek olan gönüllülere teşekkür ediyoruz" dedi.

Haftanın her günü teslim edilebilir

Patili yataklar her bir can dost için hijyen standartları gereği tek kullanımlık olduğu için proje aralıksız olarak sürecek. Bu süre içerisinde yaptıkları patili yatakları teslim etmek isteyenler, Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne haftanın her günü 11.15-12.30 ile 13.30 ile 15.00 saatleri arasında ulaşabilecek. Öte yandan kullanılacak durumdaki kıyafetler ise haftanın yedi günü boyunca Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde yer alan Sevgi Mağazası'na teslim edilebilecek.