Lüleburgaz'da Temizlik Kampanyası Gündoğu Mahallesi'nde Devam Ediyor

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin "Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar" kampanyası, Gündoğu Mahallesi'nde devam etti. Etkinliğe katılan Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Derya Aktan, her gün evinin önünü süpürerek mahallesine örnek olan Mediha Demirtaş adlı vatandaşa teşekkür ederek, "Herkes sizin gibi olsa kapısının önünü temizlese ne kadar güzel olur. Bu örnek davranışınız için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Temizlik gönüllüleri, Lüleburgaz Belediyesi personeli ve mahalle sakinlerinin katılımıyla her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen ve çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturması amaçlanan "Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar" kampanyasının bu haftaki durağı, Gündoğu Mahallesi oldu.

Temizlik seferberliğine katılanlar, Gençlik Parkı'ndaki Gündoğu Mahallesi Muhtarlığı önünde bir araya geldi. Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Derya Aktan ve Atatürk İlkokulu öğrencileri de kampanyaya destek verdi. Mahallede gelişigüzel çöplerin atıldığı bölgelerde temizlik yapan ve sokakları süpüren gönüllüler temiz çevrenin önemine dikkati çekti.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Derya Aktan, her gün evinin önünü süpürerek mahallesinde örnek olan duyarlı vatandaşı da ziyaret etti. Gündoğu Mahallesi sakinlerinden Mediha Demirtaş'a çevre konusundaki duyarlılığı dolayısıyla teşekkür eden Aktan, "Herkes sizin gibi olsa, kapısının önünü temizlese ne kadar güzel olur. Bu örnek davranışınız için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

40 senedir kapısının önünü süpürdüğünü belirten Demirtaş ise "Gördüğüm izmaritleri, peçeteleri, yaprakları hemen çöpe götürürüm" ifadelerini kullandı.