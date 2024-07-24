Lüleburgaz'da Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası Başladı

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin bu yıl 8'incisine ev sahipliği yaptığı "Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası Çetin Öten Kupası" başladı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin Çetin Öten'in onuruna gerçekleştirdiği 8. Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası başladı. Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde (LYFA) 33 takım ve yaklaşık 700 sporcunun yer aldığı turnuvanın açılış töreni dün Başkan Murat Gerenli, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş, eski futbolcu Çetin Öten ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Başkan Gerenli, şunları söyledi:

"Lüleburgaz'da yapılan en geniş spor organizasyonu. Maalesef geçen yıl ara vermiştik. Centilmence, dostluk içerisinde ve rekabetin yaşandığı, Lüleburgaz'a yakışan bu turnuvanın uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum. Katılan bütün takımlara, hakemlere, tertip komitesine teşekkür ediyorum. Sevgili Çetin Öten, Lüleburgaz'ın spor tarihine adı altın harflerle yazılmış isimlerinden birisi. Biz onları tanıyarak büyüdük ve onları kendimize rol model aldık. Kişilikleri ve sporcu kimlikleriyle bizim için çok önemli isimler. Onlar Lüleburgaz'ın yıldızlarıydı. Bu turnuvanın sonucunda Lüleburgaz'ın geleceğinin yıldızları için değer katmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından 8. Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası Çetin Öten Kupası'nın ilk maçında Gün İnşaat-Kanarya takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın başlama vuruşunu Gerenli ve Öten yaptı.

Turnuva, 5 Eylül'e kadar LYFA'da devam edecek.