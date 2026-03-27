Lüleburgaz\'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 4 otomobil, D-100 kara yolunun Kırıkköy kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobillerden biri, çarpışmanın ardından alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
Kaza nedeniyle kısmen kapanan yolda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?