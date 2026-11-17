Sierra Leone Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı Henry Musa Kpaka, Batı Afrika'nın gıda sektörünün önemli bir yatırım alanı olduğunu belirterek, bölgedeki gıda talebinin 2030'a kadar 480 milyar dolara ulaşacağını söyledi.

Batı Afrika Entegrasyon ve Yatırım Zirvesi'nin (WAIIS 2026) ilki, Sierra Leone'nin Lungi kentindeki Julius Maada Bio Uluslararası Konferans Merkezi'nde başladı.

Açılışta konuşan Sierra Leone Cumhurbaşkanlığı İklim Değişikliği, Yenilenebilir Enerji ve Gıda Güvenliği Girişimi (PI-CREF) Başkanı ve WAIIS Özel Temsilcisi Kandeh Kolleh Yumkella, zirvenin hazırlık sürecinde bölge ülkelerinden 170 proje ve proje önerisi geldiğini söyledi.

Yumkella, Afrika Kalkınma Bankası, Afreximbank, Africa50 ve Afrika Finans Kurumu yöneticilerinin yanı sıra iş insanları Tony Elumelu ve Aliko Dangote'nin de yer aldığı danışma kurulunun, zirvede somut yatırım anlaşmalarına odaklanılmasını önerdiğini aktardı.

Yumkella, "Bu anlaşmaların takibini yapacağız. Kırk proje yatırım aldı. Portföyümüzde 130 proje daha var. Bu projeleri yatırıma hazır hale getirmek için kalkınma bankalarının desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Afrika'da kalkınma yardımlarına dayalı yaklaşımdan yatırımı merkeze alan bir anlayışa geçilmesi gerektiğini belirten Yumkella, bir sonraki zirvenin 2027'de düzenleneceğini bildirdi.

Yumkella, zirve fikrinin, Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) kuruluşunun 50. yılında örgütün dönem başkanlığını üstlenmesinin ardından bölgesel ekonomik entegrasyona yeniden ağırlık verme hedefiyle ortaya çıktığını söyledi.

Batı Afrika'daki gıda talebi 480 milyar dolara ulaşacak

Sierra Leone Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı Kpaka da Batı Afrika'nın gıda sektörünün bölge ülkeleri için önemli bir yatırım alanı olduğunu belirtti.

Kpaka, bölgedeki gıda talebinin yerel üretimle daha fazla karşılanmasının sanayileşmeye ve istihdama katkı sağlayacağını söyledi.

Bölgenin gıda ihtiyacının önemli bir bölümünü ithalatla karşıladığını dile getiren Kpaka, bu pazarın sunduğu üretim ve istihdam fırsatlarından gıda ithal edilen ülkelerin yararlandığını ifade etti.

Kpaka, "Batı Afrika'da gıda talebinin 2030'a kadar 480 milyar dolara ulaşması bekleniyor." değerlendirmesinde bulunarak, bu talebin yatırıma ve istihdama dönüşmesi için bölge hükümetlerinin özel sektörün önündeki engelleri belirleyip kaldırması gerektiğini vurguladı.

Zirvenin gündeminde yaklaşık 180 milyar dolarlık proje portföyü var

Zirve, Batı Afrika'da ülkeler arası ticareti geliştirmek ve bölgesel projelere finansman sağlamak amacıyla hükümet temsilcilerini, yatırımcıları ve kalkınma bankalarını bir araya getiriyor.

Batı Afrika'dan 15 ülkeyi kapsayan zirvede enerji ticareti ve sanayileşme, stratejik mineraller, tarım ve gıda sistemleri ile dijital dönüşüm konuları ele alınıyor.

0Zirvenin yatırım gündeminde ülkeler arası elektrik ticaretinin ve iletim altyapısının geliştirilmesi, stratejik minerallerin bölgede işlenmesi, tarım ürünlerinin işlenmesi ve depolanması ile dijital altyapının güçlendirilmesi yer alıyor.

Dört öncelikli alandaki yatırım projelerinin toplam tahmini değeri yaklaşık 180 milyar doları aşıyor.

Bu alanlar arasında ülkeler arası elektrik ticaretinin geliştirilmesi, iletim hatlarının genişletilmesi ve temiz enerji üretiminin artırılması yoluyla sanayinin desteklenmesi ile stratejik madenlerin bölgede işlenmesi yer alıyor.

Tarım ve gıda alanında üretim, işleme, depolama ve lojistik yatırımlarıyla bölge içi ticaretin geliştirilmesi hedefleniyor. Dijital dönüşüm başlığında ise bağlantı altyapısının güçlendirilmesi ve ülkeler arasında birlikte çalışabilen dijital platformların geliştirilmesi öngörülüyor.

"Deal Room" adı verilen yatırım görüşmeleri için de projeler sektörlerine, hazırlık düzeylerine ve finansman ihtiyaçlarına göre önceden değerlendirildi.

Seçilen projelerin sahipleri, zirvede ticari bankalar, kalkınma finansmanı kuruluşları, yatırım fonları ve potansiyel iş ortaklarıyla görüşüyor.

Zirvenin kapanış oturumunda, hangi projelerin ilerletileceği ve sonraki adımları kimlerin üstleneceği ele alınacak.

Verilen yatırım taahhütleri zirve sekretaryası tarafından izlenecek, kaydedilen ilerleme ise bakanlar düzeyinde yıllık olarak değerlendirilecek.

Zirve yarın sona erecek.