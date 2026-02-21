Lyon'da Anma Yürüyüşünde Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lyon'da Anma Yürüyüşünde Gözaltı

21.02.2026 21:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Lyon kentinde, ölen genç için yapılan yürüyüşte bıçak ve çekiçli kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın Lyon kentinde 12 Şubat'ta öldürülen genci anmak için düzenlenen yürüyüşte üzerinde bıçak ve çekiç bulunan kişi gözaltına alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa'da 12 Şubat'ta solcu ve aşırı sağcı gruplar arasında çıkan kavgada ölen genç Quentin Deranque'ı anmak isteyen göstericiler, Lyon'daki Jean-Jaures Meydanı'nda bir araya geldi.

Aralarında çok sayıda kişinin maske ve güneş gözlüğü taktığı eylemciler, Lyon'da Deranque'ın darbedildiği noktaya kadar yürüdü.

Avrupa genelinden aşırı sağcı eylemcilerin de katıldığı yürüyüşte, eylemcilerin çoğunun erkeklerden oluşması dikkati çekti.

Ellerinde "Quentin için adalet" ve "Faşizm karşıtları katildir" yazılı afişler taşıyan eylemciler, "Bu ülkeyi yeniden ele geçireceğiz", "Sokaklar ve Fransa bize ait" sloganlarının yanı sıra solcu Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) karşıtı sloganlar attı.

Yürüyüşe katılanlardan birinin yüzünde yarım gamalı haç şeklinde 2 dövme bulunuyordu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gösteriye yaklaşık 3 bin 200 kişi katılırken, yürüyüşte üzerinde bıçak ve çekiç bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Yürüyüş sırasında suç teşkil edebilecek sözler ve eylemlerde bulunan kişiler hakkında Valilik suç duyurusunda bulunacak.

LFI Parti Koordinatörü Manuel Bompard, ABD merkezli X hesabından yaptığı açıklamada, Lyon'daki gösteriye tepki göstererek, İçişleri Bakanlığının ve Valiliğin Nazi selamı yapılan bir gösteriye nasıl izin verdiğini sorguladı.

Öte yandan, Rennes kentinde bu sabah Lyon'daki anma eylemine tepki olarak faşist karşıtları bir araya geldi. Yüzlerini gizleyen eylemcilerin de olduğu gösteride, "Burada Naziler için ağlamıyoruz" yazılı büyük afiş açıldı.

Süreç

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Boyun Eğmeyen Fransa Partisinden (LFI) Rima Hassan'ın konferansa katılmak üzere 12 Şubat'ta Lyon'da bulunduğu sırada yaşanan şiddet olayının, aşırı sağcı ve solcu gruplar arasında çıktığı iddia edilmişti.

Lyon'da meydana gelen olayda, kentin 5. bölgesinde bir grubun 3 gence saldırdığı güvenlik kamerası kayıtlarına yansımıştı. Görüntülerde gençlerden 2'sinin olay yerinden kaçmayı başardığı, diğerinin ise yerde hareketsiz yattığı görülmüştü.

Lyon Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Quentin Deranque'a 6 kişinin birlikte saldırdığının tespit edildiği belirtilmişti.

Başından aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırılan Deranque, burada yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili cinayet soruşturması başlatılmış; soruşturma kapsamında 6 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aşırı sağcı Nemesis isimli grup, gencin hayatını kaybetmesinden solcu Jeune Garde grubunu sorumlu tutmuştu. Ancak bu iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise ABD merkezli X platformundan yaptığı açıklamada, Fransa'da hiçbir dava ya da ideolojinin bir gencin ölümünü haklı çıkaramayacağını vurgulayarak, itidal çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Lyon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lyon'da Anma Yürüyüşünde Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
Açıklamalar ardı ardına geldi 3 ülkeden vatandaşlarına “acil İran“ çağrısı Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına "acil İran" çağrısı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı Metrelerce savruldu, durumu ağır Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Metrelerce savruldu, durumu ağır
Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi
Husumetlilerin tartışması kanlı bitti Husumetlilerin tartışması kanlı bitti
Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı
Yürekleri yakan olay 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti Yürekleri yakan olay! 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

22:09
“ABD uçakları, İran’a saldırı için Ürdün’e konuşlandı“ iddiası
"ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı" iddiası
22:05
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
21:57
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor’a kaybetti
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor'a kaybetti
21:00
Direksiyonda bir vali Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
Direksiyonda bir vali! Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
19:53
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
19:25
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 23:36:57. #7.11#
SON DAKİKA: Lyon'da Anma Yürüyüşünde Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.