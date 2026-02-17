Lyon'da Çatışma: 5 Gözaltı - Son Dakika
Lyon'da Çatışma: 5 Gözaltı

17.02.2026 23:55
Fransa'nın Lyon kentinde aşırı sağcı ve solcu gruplar arasındaki çatışmada 1 genç yaşamını yitirdi.

Fransa'nın Lyon kentinde 12 Şubat'ta aşırı sağcı ve solcu gruplar arasında çıktığı öne sürülen ve 23 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği şiddet olayına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, saldırıda yaşamını yitiren Quentin Deranque'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, Deranque'a saldırdığından şüphe edilen birçok kişinin kimliği tespit edilirken, 20'li yaşlardaki 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Raphael Arnault'un yardımcısı Jacques-Elie Favrot'nun da bulunduğu bildirildi. Arnault, Favrot'nun sözleşmesinin feshedilmesine yönelik süreci başlattığını açıkladı.

Öte yandan, Deranque için Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda milletvekilleri tarafından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Macron'dan "itidal" çağrısı

Solcu LFI Partisinden Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rima Hassan'ın konferansa katılmak üzere Lyon'da bulunduğu sırada yaşanan şiddet olayının, aşırı sağcı ve solcu gruplar arasında gerçekleştiği iddia edilmişti.

Aşırı sağcı Nemesis isimli grup, gencin hayatını kaybetmesinden solcu Jeune Garde isimli grubu sorumlu tutarken, bu konuda henüz resmi açıklama yapılmadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransa'da hiçbir dava ya da ideolojinin, gencin ölümünü haklı çıkaramayacağını vurgulayarak, itidal çağrısında bulunmuştu.

Fransız basınına yansıyan güvenlik kamerası kayıtlarında, Lyon kentinin 5. bölgesinde bir grubun 3 genci darbettiği, gençlerden 2'sinin olay yerinden kaçmayı başardığı, diğerinin ise yerde hareketsiz yattığı görülmüştü.

Lyon Savcılığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Deranque'a 6 kişinin birlikte saldırdığının tespit edildiği belirtilmişti.

Deranque'ın beyninden aldığı darbe nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği olaya ilişkin cinayet soruşturması açılmıştı.

Kaynak: AA

