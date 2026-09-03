Macar forinti euro karşısında son seçimlerden bu yana en düşük seviyeye geriledi

BUDAPEŞTE, 3 Eylül (Xinhua) -- Macar forinti ve euro banknotları, 2 Eylül 2026.

Macaristan Merkez Bankası çarşamba günü resmi günlük döviz kurunu euro başına 369,61 forint olarak belirledi. Böylece Macar forinti 12 Nisan'daki parlamento seçimlerinden bu yana euro karşısındaki en düşük seviyeye geriledi. (Fotoğraf: Hu Zhixuan/Xinhua)