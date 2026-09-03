Macar forinti euro karşısında son seçimlerden bu yana en düşük seviyeye geriledi
Macaristan Merkez Bankası, 2 Eylül'de euro için resmi döviz kurunu 369,61 forint olarak açıkladı. Bu oran, Macar forintinin 12 Nisan'daki parlamento seçimlerinden bu yana euro karşısında en düşük seviyeye gerilediğini gösteriyor.
BUDAPEŞTE, 3 Eylül (Xinhua) -- Macar forinti ve euro banknotları, 2 Eylül 2026.
Macaristan Merkez Bankası çarşamba günü resmi günlük döviz kurunu euro başına 369,61 forint olarak belirledi. Böylece Macar forinti 12 Nisan'daki parlamento seçimlerinden bu yana euro karşısındaki en düşük seviyeye geriledi. (Fotoğraf: Hu Zhixuan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › Macar forinti euro karşısında son seçimlerden bu yana en düşük seviyeye geriledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?