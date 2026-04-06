Macar Turistler Zonguldak’ta

Macaristan'dan gelen turist kafilesi, Türk-Macar Dostluk Parkı ve Zonguldak’ı ziyaret etti.

Çatalağzı beldesinde, Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği işbirliği ve Prof. Dr. Yücel Namal'ın koordinatörlüğünde geçen yıl 8 Ekim'de törenle açılan Türk-Macar Dostluk Parkı'nı ziyaret eden kafile, parkı gezdi. Kafile daha sonra iki ülkenin ortak mirasını inceledi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yücel Namal, Macarca gerçekleştirdiği selamlama konuşmasında, yaklaşık 20 yıldır Türk-Macar ilişkilerine yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Her iki milletin de tarihteki rekabet ve ihtilafları kalıcı dostluklara çeviren nadir milletler olduğunu belirten Namal, Mustafa Kemal Atatürk'ün Macarlara "kardeş" olarak hitap ettiğini hatırlattı.

Macar Başbakanı Gyula Gömbös'in 1933 yılındaki Türkiye ziyareti sırasında Macar kolonisine yaptığı konuşmasında, "Sizden ricam Türklerin iyi kardeşleri olmaya çalışınız." dediğini belirten Namal, iki ülkenin dostluğunun ebedi olmasını temenni etti.

Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş da Macar turistlere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, parkın gelişiminin süreceğini, mayıs ayında park bünyesinde yeni eklemelerin ve düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.

Daha sonra kafile, Zonguldak Kömür Jeoparkı'nın katkılarıyla Türkiye'nin ilk ve tek maden müzesi olan "Zonguldak Maden Müzesi" ile doğal oluşumları, yürüyüş parkuru ve mikroklima özelliğiyle 4 mevsim ziyaretçilerine farklı atmosfer sunan Gökgöl Mağarası'nı gezdi.

Zonguldak Kömür Jeoparkı Müdürü Arda Yılmaz tarafından kafileye kentin tarihi ve doğal hayatı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA

