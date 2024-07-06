Macaristan, Almanya Dışişleri Bakanı'nın Budapeşte ziyaretini iptal etti - Son Dakika
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Macaristan, Almanya Dışişleri Bakanı'nın Budapeşte ziyaretini iptal etti

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun yapacağı görüşme, Macar tarafının iptal ettiği bildirildi. Alman basınına göre, Baerbock'un Budapeşte ziyareti gerçekleşmeyecek. Alman Dışişleri Bakanlığı, görüşmenin Macar tarafı tarafından iptal edildiğini açıkladı ve bu durumdan üzüntü duyduklarını belirtti. Görüşmenin iptal edilmesi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın sürpriz Moskova ziyaretiyle ilişkilendirildi.

06.07.2024 12:19
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun 8 Temmuz Pazartesi günü Budapeşte'de yapacağı görüşmeyi, Macar tarafının iptal ettiği bildirildi.

Alman basınının, Almanya Dışişleri Bakanlığına dayandığı haberde, Baerbock'un 8 Temmuz'da Budapeşte ziyaretini gerçekleştirmeyeceği belirtildi.

Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Baerbock'un, Szijjarto ile yapacağı görüşmeyi Macar tarafının iptal ettiği kaydedildi.

Alman tarafının görüşmenin iptal edilmesinden üzüntü duyduğu aktarılan açıklamada, "İki dışişleri bakanı arasında bizzat yapılacak ciddi ve dürüst bir görüşme, Başbakan Orban'ın sürpriz ve koordinasyonsuz Moskova ziyareti bakımından çok önemli olurdu." ifadesi kullanıldı.

Orban, dün Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmüştü

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dün Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana ilk defa Kiev'i ziyaret eden Orban'ın Moskova ziyareti hem Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel hem de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından eleştirilmişti.

Michel, barış misyonu yürüttüğünü belirten Orban için "AB dönem başkanlığının, AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur." ifadesini kullandı.

Borrell da Orban'ın hiçbir şekilde AB'yi temsil etmediğini dile getirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macaristan, Almanya Dışişleri Bakanı'nın Budapeşte ziyaretini iptal etti - Son Dakika

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