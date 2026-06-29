Macaristan\'da Aşırı Sıcaklar Sebebiyle Evden Çalışma

BUDAPEŞTE, 29 Haziran (Xinhua) -- Macaristan'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle kamu sektörü çalışanlarına pazartesi gününden itibaren evden çalışma talimatı verildi. Ülkede aşırı sıcaklar nedeniyle su kullanımına yönelik kısıtlamalar ve trenlere yönelik hız sınırlamaları getirilmesi ve sağlık uyarıları yayımlanması gibi acil önlemler de alınmış durumda.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar pazar günü yaptığı açıklamada, kamu kurumlarının operasyonel açıdan mümkün olan durumlarda uzaktan çalışmaya geçeceğini belirterek, özel sektörde çalışanlara yönelik de benzer düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu. Yetkililer, sağlık risklerini azaltmak amacıyla günün en sıcak saatlerinde açık havada yapılan işlerin ertelenmesi tavsiyesinde de bulundu.

Macaristan'da en yüksek seviye olan üçüncü derece sıcaklık alarmı durumu uygulanmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ülkenin büyük bir bölümünde sıcaklıkların 35-40 santigrat derece olması bekleniyor.

Macaristan'ın ulusal meteoroloji servisi HungaroMet, haziranda görülen günlük en yüksek sıcaklık rekorunun cumartesi günü kırıldığını belirterek, Budakalasz'da sıcaklığın 40, Budapeşte'de ise 39,8 santigrat dereceye ulaştığını bildirdi. Gece boyunca kaydedilen minimum sıcaklıklarda günlük yeni rekorlar kırılması aşırı sıcakların devam ettiğini gösteriyor.

Sıcak hava dalgası, Macaristan gibi birçok Orta Avrupa ülkesini etkisi altına almış durumda. Aşırı sıcaklık bölgenin doğusuna doğru yayılırken, Almanya, Polonya ve Çekya'da da hafta sonu boyunca olağandışı yüksek sıcaklıklar kayda geçti. Macaristan'da çarşamba veya perşembe günü itibarıyla sıcaklıklarda düşüş bekleniyor.