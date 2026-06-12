Macaristan'da Otoyolda İki Kaza: 8 Ölü - Son Dakika
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Macaristan'da Otoyolda İki Kaza: 8 Ölü

12.06.2026 13:46
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Macaristan'ın batısında M1 Otoyolu'nda meydana gelen iki kazada 8 kişi hayatını kaybetti.

Macaristan'ın batısında bir otoyolda yarım saat aralıkla meydana gelen iki kazada 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Macar basınında yer alan haberlere göre, kazalar, ülkenin batısında M1 Otoyolu'nun Avusturya istikametinde meydana geldi.

Polis yetkilileri, Gyor kenti yakınlarında bir kamyonun inşaat aracıyla çarpışmasının ardından alev aldığını ve olayda bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yetkililer, kazadan yaklaşık yarım saat sonra kaza mahalline yakın bir yerde bir minibüsün, otoyolda duran bir kamyona çarptığını, bu kazada ise 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve iki kişinin ağır yaralandığını bildirdi.

Polis ve sağlık ekiplerinin kaza yerine sevk edildiği bilgisini paylaşan yetkililer, M1 Otoyolu'nun Avusturya istikametindeki bir şeridi trafiğe kapattıklarını duyurdu.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kazalarda hayatını kaybeden 8 yabancı uyruklu kişinin ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

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