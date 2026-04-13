Macaristan'da Tarihi Değişim: Péter Magyar Orbán'ı Devirerek İktidara Yürüyor

Macaristan'da 12 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilen parlamento seçimleri, ülke tarihinin en kritik siyasi kırılmalarından birine sahne oldu. 16 yıldır iktidarda olan Başbakan Viktor Orbán'ın karşısına çıkan Péter Magyar, sandıktan zaferle ayrılarak Orbán devrini sarsan isim oldu. Magyar'ın liderliğini yaptığı Tisza (Saygı ve Özgürlük) Partisi iktidara yürüyor.

Péter Magyar, 1981'de Budapeşte'de doğdu ve köklü bir siyasi aileden geliyor. Avukat olan Magyar, siyasete atılmadan önce devlet kurumlarında görev aldı. Özel hayatında, eski eşi Judit Varga'nın Orbán hükümetinde Adalet Bakanı olmasıyla iktidarın iç çemberine bağlandı, ancak çift 2023'te boşandı.

Magyar'ın siyasete girişi, 2024'te patlak veren bir skandalla hız kazandı. Eski eşi Varga'nın istifasıyla sonuçlanan çocuk istismarı affı skandalı sonrası, Magyar YouTube'da Fidesz'e yönelik ifşaat yaparak siyasi sahneye çıktı. Bu video büyük ilgi gördü ve Magyar muhalefetin simge isimlerinden biri haline geldi, Fidesz'den koparak iktidarı yolsuzlukla suçladı.

Magyar, 2024'te Avrupa Parlamentosu üyesi seçildi ve Tisza Partisi'ni kurdu. 2026 seçimlerinde geleneksel muhalefetle ittifak yapmayı reddederek Fidesz'e karşı tek başına mücadele etti. Kampanyasını 'Şimdi ya da asla!' sloganıyla yürüten Magyar, yüz binlerce kişiyi mitinglerinde topladı.

Siyasi vizyonunda, Magyar Orbán'ın politikalarının aksine Macaristan'ı Batı'ya döndürmeyi ve AB ile ilişkileri onarmayı vaat ediyor. Dış politikada Rusya'ya enerji bağımlılığını sonlandırmayı hedefliyor, iç politikada ise yolsuzluk, enflasyon ve sağlık sistemi gibi sorunlara odaklanıyor. Magyar, Macaristan'da 16 yılın ardından yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.