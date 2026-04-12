Macaristan Seçimlerinde Tisza Önde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peter Magyar liderliğindeki Tisza Partisi, Macaristan genel seçimlerinde Fidesz'in önünde gidiyor.

Macaristan'da yapılan genel seçimlerde ilk sonuçlara göre Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) yarışı büyük farkla önde götürüyor.

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) verilerine göre sandıkların yaklaşık yarısı açıldı.

İlk sonuçlara göre Tisza yüzde 52 ile öndeyken Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz yüzde 39'da kaldı.

Oyların yaklaşık yarısının sayıldığı ilk sonuçlara göre 199 sandalyeli Meclisin 136 sandalyesini Magyar liderliğindeki Tisza partisi kazanıyor. Fidesz 56 sandalyede kalırken seçim barajını aşarak meclise girmesi beklenen üçüncü parti mi Hazank 7 milletvekili elde ediyor.

Mecliste en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek. Anayasal çoğunluk için ise 133 sandalye gerekiyor.

Sabah yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 19.00'da tamamlandı. NVI verilerine göre saat 18.30 itibarıyla genel seçime katılım 77,80'i buldu.

NVI'den genel seçime ilişkin yapılan açıklamaya göre, bu yıl yabancı temsilciliklerde oy kullanmak için kayıt yaptıran seçmen sayısı 90 bini aşarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Uzaktan oy kullananların sayısı ise yaklaşık 224 bine ulaşarak rekor kırdı.

Vatandaşlar ülke genelindeki 10 bin 47 seçim merkezinde oy kullandı.

Genel seçimlerde 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Fidesz ile Peter Magyar liderliğindeki Tisza yarışıyor.

Sonuçların yalnızca ülkenin iç siyaseti değil Avrupa Birliği'nin siyasi dengeleri açısından da belirleyici olacağı belirtiliyor.

Orban, İsrail'den güçlü destek almıştı

Budapeşte'de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na (CPAC) video mesajla katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orban'ın "güvenlik, emniyet ve istikrarı" temsil ettiğini belirterek, seçimlerde ona desteğini açıklamıştı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden aşırı sağ partilerin liderleri de Budapeşte'deki konferansta Orban'a destek mesajları vermişti.

Kaynak: AA

Macaristan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi Ordu'da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi
Skriniar’dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim Skriniar'dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim
Netanyahu’dan skandal çıkış Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı skandal sözlerle hedef aldı Netanyahu'dan skandal çıkış! Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldı
Ederson’dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem
Londra’da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı Londra'da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki

22:44
Macaristan’da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi
Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi
21:58
Galatasaray sahasında takıldı RAMS Park’ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç
Galatasaray sahasında takıldı! RAMS Park'ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç
21:17
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
20:32
Kanada’nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
19:02
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
18:37
Trump’ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 23:08:26. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.